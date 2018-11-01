Причиной падения ракеты "Союз" стало повреждение одного из датчиков при сборке на "Байконуре". Спустя три недели после первой за 35 лет аварии пилотируемого корабля госкорпорация "Роскосмос" представила выводы расследования специальной комиссии.
"Союз" упал из-за повреждения при сборке
"Союз" упал из-за повреждения при сборке
Ее глава Олег Скоробогатов говорит: "Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки реактивного сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур".
Генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов отметил: "Дополнительно будут приняты организационно-технические меры, это переаттестация персонала, хотя весь персонал аттестован, весь персонал достаточно опытный".
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сообщил, что конкретные исполнители, допустившие ошибку, уже известны. По его словам, боковой блок был неправильно присоединен к ракете, не были использованы предписанные инструкцией инструменты, которые позволили бы с высокой точностью обеспечить эту сборку.
Экипаж "Союза" в результате аварии не пострадал. Следующий пуск ракеты запланирован на 3 ноября с космодрома "Плесецк".