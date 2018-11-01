Вассилис Спанулис не смог помочь своей команде одолеть в гостях московский ЦСКА.
Пятая победа ЦСКА в Евролиге
Сейчас воспроизводится:
Пятая победа ЦСКА в Евролиге
Армейцы одержали победу над греческим "Олимпиакосом" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 69:65.
Самым результативным в составе ЦСКА стал Серхио Родригес, на счету которого 20 очков. У греческой команды 16 очков набрал Вассилис Спанулис.
В турнирной таблице ЦСКА, одержавший пятую победу в пяти матчах турнира, занимает первое место, "Олимпиакос" идет шестым.
В следующем туре ЦСКА 8 ноября в гостях сыграет с итальянской "Олимпией", "Олимпиакос" 9 ноября также на чужой площадке встретится с другой греческой командой "Панатинаикосом".