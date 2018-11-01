Пауль Немес – вице-президент группы "Бумажная провинция". Различные компании приходят сюда со своими инновационными идеями. Сотрудники "Бумажной провинция" рады, что им поступают предложения со всей Европы. Они гордятся тем, что их группа вносит свою лепту в процесс перехода к "зеленой" экономике.
"Бумажная провинция", "зеленая" экономика и упаковка молока
"Бумажная провинция", "зеленая" экономика и упаковка молока
"Группа "Бумажная провинция" хочет, чтобы экономика была "зеленой", чтобы она строилась вокруг лесной промышленности. Мы объединяем разные компании из частного и государственного сектора и университеты", - рассказывает Немес.
Вице-президент "Бумажной провинции" убежден, если нужно показать, какова на практике роль экономики, которая строится вокруг лесной промышленности, то необходимо проводить экологические замеры. "Европейские фонды выделяют деньги как раз на то, чтобы мы могли проводить эти исследования".
"Эта упаковка молока – пример того, как инновации могут менять жизнь региона. Сейчас шестая часть подобных емкостей производится именно здесь, в Карлстаде. И если даже малую часть упаковок мы будем делать из более экологичных материалов, глобальное влияние на окружающую среду может быть огромным", - добавляет Немес.