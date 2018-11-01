"Бумажная провинция", "зеленая" экономика и упаковка молока

Размер текста Aa Aa

Пауль Немес – вице-президент группы "Бумажная провинция". Различные компании приходят сюда со своими инновационными идеями. Сотрудники "Бумажной провинция" рады, что им поступают предложения со всей Европы. Они гордятся тем, что их группа вносит свою лепту в процесс перехода к "зеленой" экономике.

"Группа "Бумажная провинция" хочет, чтобы экономика была "зеленой", чтобы она строилась вокруг лесной промышленности. Мы объединяем разные компании из частного и государственного сектора и университеты", - рассказывает Немес.