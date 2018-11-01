Соня Йончева: "Мои героини оставляют во мне след"

Её смелый и оригинальный подход к интерпретации женских оперных образов обеспечивает неиссякаемый поток предложений со стороны лучших театров планеты: болгарское сопрано Соня Йончева в свои 36 участвует в пятидесятой премьере. На этот раз исполнительница взялась за роль "Медеи" в одноименной работе Луиджи Керубини, поставленной в новом сезоне на сцене Берлинской оперы.

Соня Йончева, сопрано: "Со всеми моими ролями я работают так: сначала пристально изучаю характер героини, определяю манеру пения, адаптируя образ к моей собственной личности, к моим вокальным и физическим данным. Да, глядя назад, я чувствую что с новыми ролями в последние годы я выросла, изменилась. Сегодня я иная. Каждая из спетых мною героинь как будто оставила во мне след. Через них я лучше понимаю природу человека, постигаю женскую сущность. Это важно. В каждой женщине на планете есть что-то от моих героинь. Мы, женщины, можем быть любыми".

Сопрано Эльза Дрейсиг спела соперницу Медеи, Главку. Молодая исполнительница выиграла конкурс "Опералия" 6 лет назад и продолжает наращивать свой профессиональный багаж.

Эльза Дрейсиг, сопрано: "Я в восторге от того, как работает Соня, мне кажется, сегодня ей нет равных. Голос Йончевой меня глубокого трогает. И, как я сказала ей вчера, меня впечатляет ее самоконтроль. Она полностью вживается в роль, при этом идеально контролирует свое пение, движения, энергию. Когда мы вместе на сцене, я постоянно наблюдают за Соней".

Соня Йончева, сопрано: "Когда я открываю партитуру, мне хочется понять, как я смогу выразить себя в этой музыке. Для меня эта проекция - исполнительская и актерская - крайне важна. Поэтому я всегда читаю еще и между строк, ищу свой образ. Я всегда стремлюсь работать так, чтобы встряхнуть людей, музыкантов, заставить их иначе посмотреть на ту или иную оперу".