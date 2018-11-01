Новым лидером Христианско-демократического союза Германии может стать Фридрих Мерц, давний партийный соперник Ангелы Меркель. По мнению местных СМИ, 62-летний Мерц, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на декабрьском съезде ХДС в Гамбурге, имеет неплохие шансы добиться своей цели. Сама Ангела Меркель объявила на этой неделе о решении не переизбираться на пост главы партии.
ХДС: кто станет лидером?
ХДС: кто станет лидером?
«ХДС нуждается в обновлении и переменах, – заявил Фридрих Мерц. – ХДС нуждается в перспективной политической дискуссии, и это означает, на мой взгляд, что ХДС требуется прояснить свою идентичность. Ангела Меркель заслуживает нашего уважения и благодарности за 18 лет работы в качестве лидера партии. И хотя я не всегда был согласен с её решениями, она несомненно заслуживает уважения и признания».
Избрание Фридриха Мерца, у которого немало разногласий с Ангелой Меркель, может помешать её намерению занимать должность канцлера Германии до 2021 года, когда истекает её мандат. При этом, более вероятной преемницей Меркель на посту партийного лидера называют генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В случае её избрания, шансы Меркель остаться канцлером Германии значительно выше.