Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй опровергла появившуюся в СМИ информацию о заключении между Лондоном и Брюсселем предварительного соглашения о будущем партнерстве в сфере финансовых услуг.
Лондон-Брюссель: сделки пока нет
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Лондон-Брюссель: сделки пока нет
"Это домыслы", - заявил представитель кабинета, но при этом добавил, что обсуждение продолжается, и в деле есть ощутимый прогресс.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. В сентябре нынешнего года в ЕС отклонили план Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза. В середине октября председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидерам Евросоюза нужно быть готовыми к "брекситу" без сделки.