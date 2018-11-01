Соня Йончева спела новую "Медею"

Берлинская государственная опера открывает сезон премьерой: "Медея" Луиджи Керубини с блистательной Сони Йончевой в главной роли. За работу над сложнейшим психологическим образом болгарская сопрано взялась с энтузиазмом и отвагой, для Йончеой это - пятидесятая по счету премьера.

Соня Йончева, сопрано: "Она - глубоко страдающий человек, ее страдания носят взрывной характер. Одновременно Медея, на мой взгляд, и умна, и совершенно неотразима".

Свою "Медею" Керубини, современник Бетховена, написал в 1797 году с опорой на одноименную трагедию Корнеля. За дирижерский пультом в Берлине встал маэстро Баренбойм.

Даниэль Баренбойм, музыкальный директор, Берлинский оперный театр: "Это абсолютно революционная для своего времени работа, в какие-то моменты я думаю, что без медеи Керубини Бетховен не написал бы своего "Фиделио". "Медея" устремлена в будущее: в каких-то частях я слышу в ней музыку 19 века. Берлиоза,к примеру".

"Революционная" опера была написана вскоре после Французской революции. В центре сюжета - царица Колхидская Медея, отомстившая разлюбившему ее мужу убийством сыновей. Роль соперницы Медеи спела молодая исполнительница франко-датского происхождения Эльза Драйсиг.

Эльза Драйсиг, сопрано: "Мою героиню буквально разрывает на части, ее переполняет ненависть к Медее, которая несет для нее столько горя. Оновременно она видит Медею как невероятно свободную женщину".

Соня Йончева, сопрано: "В третьем акте есть очень сильный момент. Мы видим, что Медея рушит все вокруг, теряет контроль и одновременно остается очень сильной. Она впадает в своего рода транс, только очень осознанный. В этой опере меня зацепило завораживающее построение музыкальной канвы: здесь ничего нельзя предсказать заранее, этим-то работа и интересна. На то, чтобы подстроиться под такой музыкальный рисунок, у меня ушло время. Здесь все идет не так, как ты ждешь, следующий музыкальный вираж окажется совсем не там, где ты рассчитывал.

Эта опера - загадка, меня же всегда завораживает непостижимое".