Как убили Хашогджи

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашгджи было спланированным. Его задушили сразу же после того, как он 2 октября пришёл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, а тело расчленили и уничтожили. Такое заявление сделала в среду стамбульская генеральная прокуратура .