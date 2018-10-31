Как живут люди на территории, разделяющей правительственные силы Украины и сепаратистов?

Нью-Йорк под огнем. Это история небольшого поселка Новгородское на востоке Украины, который местные жители между собой называют Нью-Йорк. Сегодня населенный пункт находится на линии, разделяющей правительственные силы и сепаратистов.

Несмотря на боевые действия, местные жители не хотят сдаваться. Благодаря гранту от Программы развития ООН, Оксана открыла пекарню, где готовит разную выпечку.

«У меня не было возможности, - говорит Оксана Ленко, владелица пекарни «Нью-Йорк». - Я может быть и открыла, но чуть позже. А тут, действительно, появилась такая возможность, появилось помещение. И все. Война, не война — нужно открывать. Желание было. Тем более мы смотрим, война продолжается, но мы-то живем».

В результате обстрелов, поселок потерял 6 человек. Молодежь испытывает одновременно и страх и надежды.

Кирило всего 17, но выглядит он старше своих лет. Подросток выражает свои чувства через рэп. Музыка помогает ему.

«Песни, творчество — это как отдушина. Для меня какая-то отдушина, после которой мне становится гораздо легче. Рутина дней, учеба, стрельба эта постоянная. И рассказать, по сути, некому. Рассказываю блокноту в телефоне. Могу рассказать это листу из тетрадки. Мне становится гораздо легче после этого, когда я это перечитываю», - говорит репер Кирило Демьянов

Жизнь на границе с военными действиями тяжела. Города, в которых люди привыкли работать, теперь по другую сторону. Нарушение перемирия происходит часто, и ранее плодородные земли сейчас стоят нетронутыми.

«Конфликт на востоке Украины длится почти 5 лет. Продолжающиеся насилие мешает развитию страны и нормальному существованию миллионов украинцев. В этом регионе долгая нестабильность разрушила индустрию, привела к безработице и навредила инфраструктуре. Все это так же повлияло на перегруженную систему соцзащиты», - говорит Елена Каваллоне, корреспондент Евроньюс.

В нескольких километрах отсюда, в городе Мирноград, центральная городская больница при поддержке международных организация получила новый аппарат рентгена. Теперь хирургическое отделение может обслуживать 11 000 пациентов в год.

С помощью подобных проектов ЕС стремится поддерживать более тесные связи с Украиной. Говорит Жан Эрик де Загон, региональный менеджер Европейского инвестиционного банка:

«Если мы сделаем жизнь простых людей лучше, это поможет укреплению демократии в стране. Если у вас есть лучшее образование и здравоохранение, то у вас есть и люди, которые развиваются. А это поддерживает демократию».

Это единственная больница, которая оказывает специализированную медицинскую помощь в западной части Донецка.

Украинская система здравоохранения и раньше не всегда была идеальной, но с военным конфликтом и большим количеством переселенцев, ситуация только ухудшилась.

«Во время конфликта, который произошел на востоке Украины, большая часть и переселенцев и военнослужащих, особенно в 2014 году, конечно, попала к нам, - говорит главврач мирноградской центральной городской больницы Роксана Хохлова. - Мы понимаем, что у нас стало и большее количество пациентов, и в то же время большая возможность людям помочь».

Как минимум 1,5 миллиона человек покинули свои дома из-за военных действий на востоке Украины и ситуации с Крымом. По мнению ООН, социальная сплоченность на этой территории очень важна. Говорит Виктор Мунтенау, менеджер Программы восстановления и развития мира ООН:

«Я имею ввиду сплоченность между членами общества, но так же и между гражданами и государством. Сближая их, давая им почувствовать, что они вместе стремятся заново построить то, что было разрушено здесь на востоке».

Восток важен для определения будущего страны, особенно в свете реформ, прошедших после Майдана.

Но Киев далеко, и оппозиция заявляет, что правительство пренебрежительно относится к восточной части страны. Эксперты говорят, что ЕС внимательно следит за предстоящими президентскими выборами.

Говорит Катарина Куин-Джадж, аналитик Международной кризисной группы:

«Есть шанс, что если сепаратистские силы одержат победу, то евроинтеграция застопорится. Я думаю, что больше шансов не дать этим силам вырасти, это если правительство покажет, что может быть про-европейским и целостно подойдет к интеграции, от которой выйграют все жители страны».

На Украине никто не хочет нового Майдана, и есть страх, что рост популистских сил приведет к еще большей политической неопределенности.