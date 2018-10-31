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Россия

На "ВКонтакте" впервые подали в суд за сотрудничество с МВД

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На "ВКонтакте" впервые подали в суд за сотрудничество с МВД

На "ВКонтакте" впервые подали в суд за сотрудничество с МВД
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Marina Stroganova
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Активистка штаба Навального из Уфы Лилия Чанышева подала первый известный иск против "ВКонтакте" за передачу ее персональных данных МВД. Она также требует присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

По информации издания "Проект", в начале года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии направил в социальную сеть запрос с требованием раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, ее личные данные при регистрации и IP-адреса.

Эта информация попала в Роскомнадзор, который счел, что активистка нарушила закон "О персональных данных", собирая сведения о сторонниках Навального.

РБК сообщает, что "ВКонтакте" еще не получала уведомлений об иске, подчеркнув, что сотрудничество соцсети с правоохранительными органами выстроено в рамках закона.