На "ВКонтакте" впервые подали в суд за сотрудничество с МВД

Активистка штаба Навального из Уфы Лилия Чанышева подала первый известный иск против "ВКонтакте" за передачу ее персональных данных МВД. Она также требует присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
По информации издания "Проект", в начале года Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии направил в социальную сеть запрос с требованием раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, ее личные данные при регистрации и IP-адреса.
Эта информация попала в Роскомнадзор, который счел, что активистка нарушила закон "О персональных данных", собирая сведения о сторонниках Навального.