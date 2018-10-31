Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди в сопровождении дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера, а также членов администрации, имеющих еврейские корни, вместе с семьей посетили синагогу в Питтсбурге, где проходили погребальные церемонии в памяти о погибших.
Дональд Трамп посетил синагогу в Питтсбурге
Дональд Трамп посетил синагогу в Питтсбурге
В составе делегации был и посол Израиля в США.
Накануне визита мэр Питтсбурга обратился к Белому дому с просьбой отложить посещение города.
Возле здания синагоги собрались протестующие, которые выразили недовольство приездом высокопоставленных лиц, и, главным образом, самого Трампа.
Вот что они говорят:
- Я против Трампа, против его политики, против его сторонников, и сейчас не время для всех этих людей приезжать в Питтсбург, и особенно посещать синагогу.
- Мы хотели бы обратиться с просьбой к Трампу, чтобы он прекратил бы возбуждать ненависть своими речами, наша страна нуждается в единстве.
- Этот визит президента отвлекает от главного, от возможности спокойно выразить свою поддержку семьям, от возможности искреннего выражения сочувствия, мы соблюдаем траур по погибшим, и вдруг президент приезжает, и сразу же перекрываются улицы, и люди не могут даже подъехать сюда нормально.
Во время стрельбы в синагоге погибли 11 человек, стрелявший сдался полиции, он объяснил свои действия антисемитскими взглядами.