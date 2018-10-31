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Франция

На кладбищах Парижа нет мест

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На кладбищах Парижа нет мест

На кладбищах Парижа нет мест
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В Париже жить дорого, а умирать - еще дороже. Что касается захоронения почивших, то ситуация еще сложнее. Мест на кладбищах не хватает. А о том, чтобы захоронить близких на знаменитых некрополях, вроде Пер-Лашез, речи идти не может. Право упокоиться на нем - лишь у тех, у кого уже имеется семейный склеп или могила. Или солидный банковский счет.

Мишель Коник, возглавляющий ассоциацию похоронных агентов, объясняет, что "могила 2 кв м стоит примерно 16 тысяч евро. Кто может уплатить подобную сумму? Только богатые. Поэтому бедняков хоронят за пределами Парижа, а богачей - на известных кладбищах".

Так что за право обрести вечный покой рядом с Шопеном, Эдит Пиаф, Мольером или Сержем Генсбуром придется заплатить, либо покинуть пределы столицы Франции, чтобы найти последний приют в одном из парижских пригородов. Это тоже не бесплатно, но значительно дешевле