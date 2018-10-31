На кладбищах Парижа нет мест

В Париже жить дорого, а умирать - еще дороже. Что касается захоронения почивших, то ситуация еще сложнее. Мест на кладбищах не хватает. А о том, чтобы захоронить близких на знаменитых некрополях, вроде Пер-Лашез, речи идти не может. Право упокоиться на нем - лишь у тех, у кого уже имеется семейный склеп или могила. Или солидный банковский счет.

Мишель Коник, возглавляющий ассоциацию похоронных агентов, объясняет, что "могила 2 кв м стоит примерно 16 тысяч евро. Кто может уплатить подобную сумму? Только богатые. Поэтому бедняков хоронят за пределами Парижа, а богачей - на известных кладбищах".