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Франция

Режиссёра Кешиша обвинили в домогательствах

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Режиссёра Кешиша обвинили в домогательствах

Режиссёра Кешиша обвинили в домогательствах
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Французский режиссер Абделатиф Кешиш обвиняется в сексуальных домогательствах.

Жалобу в прокуратуру Парижа подала 29-летняя актриса, имя которой не разглашается.

По ее словам, инцидент произошел во время ее ужина с обладателем Золотой пальмовой ветви за фильм "Жизнь Адель" в конце июня этого года.

Сам 57-летний режиссер все обвинения категорически отвергает и заявляет через своего адвоката, что таким образом актриса просто хочет прославиться.

Это не первый случай подобных обвинений в Франции. Ранее в домогательствах обвинили Люка Бессона и Жерара Депардье.