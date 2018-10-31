Французский режиссер Абделатиф Кешиш обвиняется в сексуальных домогательствах.
Режиссёра Кешиша обвинили в домогательствах
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Режиссёра Кешиша обвинили в домогательствах
Жалобу в прокуратуру Парижа подала 29-летняя актриса, имя которой не разглашается.
По ее словам, инцидент произошел во время ее ужина с обладателем Золотой пальмовой ветви за фильм "Жизнь Адель" в конце июня этого года.
Сам 57-летний режиссер все обвинения категорически отвергает и заявляет через своего адвоката, что таким образом актриса просто хочет прославиться.
Это не первый случай подобных обвинений в Франции. Ранее в домогательствах обвинили Люка Бессона и Жерара Депардье.