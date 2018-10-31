Giro d'Italia без Криса Фрума?

Три гонки с раздельным стартом и пять финишей в подъем - в Милане прошла презентация супермногодневки Giro d'Italia 2019 года.

Гонка стартует 11 мая в Болонье, и судьба победителя, вероятнее всего, не решится до самого последнего этапа, индивидуальной "разделки" в Вероне 2 июня. Горные этапы сгруппированы на второй половине многодневки, а наиболее сложными из них считаются 13-й с финишем в подъем Колле дель Ниволет и 17-й с подъемом на легендарный Пассо дель Мортироло.