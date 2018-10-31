Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира после того, как занимающий верхнюю строчку в рейтинге ATP Рафаэль Надаль снялся с турнира в Париже.
Джокович смещает Надаля
Джокович смещает Надаля
Находящийся в отличной форме Джокович выиграл в этом году два крупных турнира - Уимблдон и US Open. И в Париже к данному моменту дошел до стадии 1/8 финала, одолев португальца Жуана Соузу.
Снятие с турнира ставит под вопрос участие Надаля в Финале Мирового тура ATP в Лондоне и автоматически означает то, что Джокович смещает его с первой строчки мирового рейтинга.
Испанец не выходил на корт с полуфинала Открытого первенства США из-за травмы мышц живота, которая напомнила о себе уже в Париже.
"Это правда, что в последние несколько дней я начал чувствовать дискомфорт. Особенно при подаче. Я проконсультировался с врачом, и он порекомендовал мне не играть", - сказал Надаль на пресс-конференции.
Джокович возглавит рейтинг впервые с 31 октября 2016 года. На счету серба 72 титула на турнирах ATP. Больше него из действующих теннисистов побеждали только швейцарец Роджер Федерер (98) и Надаль (80). Серб - 14-кратный победитель турниров серии Большого шлема. По числу побед на "Мастерсах" (32) он уступает только Надалю (33).