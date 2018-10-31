Джокович смещает Надаля

Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира после того, как занимающий верхнюю строчку в рейтинге ATP Рафаэль Надаль снялся с турнира в Париже.

Находящийся в отличной форме Джокович выиграл в этом году два крупных турнира - Уимблдон и US Open. И в Париже к данному моменту дошел до стадии 1/8 финала, одолев португальца Жуана Соузу.

Снятие с турнира ставит под вопрос участие Надаля в Финале Мирового тура ATP в Лондоне и автоматически означает то, что Джокович смещает его с первой строчки мирового рейтинга.