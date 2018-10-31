Американская авианосная группа впервые после Холодной войны зашла севернее Полярного круга. Авианосец «Гарри Трумэн» обеспечивает максимальную представительность крупнейшим за многие годы учениям НАТО в Норвегии. До окончания активной фазы остаётся ещё неделя.
Авианосец за полярным кругом
Авианосец за полярным кругом
«Посмотрите, как действуют Соединённые Штаты. Авианосная группа участвует в манёврах. Но уже в течение пары лет мы увеличиваем численность военнослужащих в Европе. Заявлено об увеличении ещё на 1500 человек. Фонды Европейской оборонной инициативы идут на то, чтобы гарантировать готовность войск Альянса к обороне евроатлантического региона», — говорит верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кёртис Скапарротти.
Войска НАТО отрабатывают действия — включая океанскую переброску войск — по обороне одной из стран Альянса. Конкретных названий в учебном сценарии, конечно, нет. Но масштабы и максимальная близость ко вполне конкретным границам говорят сами за себя.
Russian military analyst Alexander Goltz (in Russian)
«Я думаю, что российская власть не рассчитывала на такой ответ со стороны НАТО, когда затевались действия в Крыму и на Украине. В 700-х километрах от российской территории проводятся крупномасштабные учения по образцу учений Холодной войны. Здесь мы впервые видим подготовленные бригады — уже не батальонные тактические группы — а бригады, которые развёртываются для проведения военных операций. Это серьёзно», — считает российский журналист и политолог Александр Гольц.
При этом климат северной Норвегии заметно отличается от тех условий, в которых солдаты НАТО действовали последние годы:
«Нам выдали новые перчатки, водооталкивающую одежду и обувь, но снабжение не стопроцентное. Но чем больше мы будем посещать такие холодные страны, тем лучше будем адаптироваться. В Ираке или Афганистане мы воевали в пустыне. А сейчас наше снаряжение должно подойти для любого типа климата — хоть здесь, хоть в пустыне, в любом месте мира», — говорит капрал Литлвуд из состава британских Лёгких драгун.
Активная фаза продлится до 7-го ноября, а затем, до 24-го, будут идти штабные игры.