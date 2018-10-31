Авианосец за полярным кругом

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Американская авианосная группа впервые после Холодной войны зашла севернее Полярного круга. Авианосец «Гарри Трумэн» обеспечивает максимальную представительность крупнейшим за многие годы учениям НАТО в Норвегии. До окончания активной фазы остаётся ещё неделя.

«Посмотрите, как действуют Соединённые Штаты. Авианосная группа участвует в манёврах. Но уже в течение пары лет мы увеличиваем численность военнослужащих в Европе. Заявлено об увеличении ещё на 1500 человек. Фонды Европейской оборонной инициативы идут на то, чтобы гарантировать готовность войск Альянса к обороне евроатлантического региона», — говорит верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кёртис Скапарротти.