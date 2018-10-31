Спасатели обнаружили "черный ящик"

Индонезийские спасатели рассчитывают в ближайшее время назвать причину крушения авиалайнера компании Lion Air. В среду им удалось засечь сигнал, который, как предполагается, исходит от "черного ящика" рухнувшего в Яванское море самолета. Данную информацию проверяют водолазы. Поиски ведутся на глубине до 40 метров.