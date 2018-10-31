Kiss: прощальный поцелуй

Яркий сценический макияж и затейливые костюмы, пиротехнические эффекты, глэм-рок и хард-рок - всё это американская рок-группа Kiss обещает поклонникам в последний раз. Своё 45-летие группа решила отметить уходом со сцены и теперь отправляется в прощальное мировое турне.

"Мы в отличной форме, и ещё никогда не ладили так хорошо, как сейчас, - говорит ритм-нитарист и вокалист Kiss Пол Стэнли. - Мы вместе вот уже четыре с половиной десятилетия, и вышли на победный круг. Мы собираемся поблагодарить болельщиков по всему миру и провести вечер с каждым из них, напомнить им, почему они оставались с нами все эти 45 лет, а также показать тем, кто пришёл позже, что они пропустили. И хотя нам хотелось бы, конечно, выступать вечно, мы решили делать это лишь до тех пор, пока ещё находимся на высоте. Именно в такой момент мы и уходим со сцены".

Группа Kiss образовалась в Нью-Йорке в 1973 году, пережила взлёты и падения, о прощальном туре объявляла ещё в 2000 году. Но через два года вернулась на сцену, записала новый концертный альбом с симфоническим оркестром, а их турне 2003 года было признано лучшим в США. Но на этот раз музыканты категоричны: это их "последний поцелуй".

Прощальное турне Kiss "Конец пути" начнётся в январе с Северной Америки, а в мае доберётся до Европы.