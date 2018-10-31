Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на Италию, достигает миллиарда евро в одном только регионе Венето. 55 тысяч домов оказались без света, и пока инфраструктура не восстановлена в полном объёме.
Собор святого Марка «состарился» на 20 лет
Собор святого Марка «состарился» на 20 лет
Жителям самой Венеции не привыкать к наводнениям, но нынешнее оказалось сильнейшим за десятилетие. По словам учёных, вода, затопившая собор святого Марка, состарила щедевр архитектуры на 20 лет.
Луиджи Д'Анджело, департамент ГО и ЧС Италии:
«Регион обратился к правительству Италии с просьбой мобилизовать национальную систему Гражданской обороны. В Венецию прибыли отряды из Эмилии-Романьи, Ломбардии, Марке и Пьемонта. Что касается других регионов, в частности побережья Тирренского моря, им также нанесён урон из-за штормов».
В то же время с точки зрения учёных, огромный ущерб для человека и его среды обитания не является чем-то неестественным.
Рикардо Канипароли, геолог:
«Катастрофы нельзя буквально называть природными. У природы собственный баланс и собственное развитие. Когда человек, например, заперт в клетке — это тоже неестественно, ведь человеку свойственно идти вперёд, и без такой возможности он может сломаться. Так и природа не прекращает естественное развитие — и начинает, например, перестраивать русла рек».