«Единству» «Свобода» по колено: в Индии торжественно открыли самый большой в мире памятник — 182 метра высотой, а с постаментом — и все 240. Подошва лёгких сандалий фигуры — в человеческий рост. Нью-йоркская Статуя Свободы (считая с постаментом) или волгоградская «Родина-мать» — вдвое меньше индийской скульптуры.
«Единству» «Свобода» по колено
Сейчас воспроизводится:
«Единству» «Свобода» по колено
Монумент увековечил Валлабхаи Пателя — борца за независимость Индии, одного из авторов конституции страны. Считается, что именно он смог предотвратить распад страны на отдельные княжества, потому и памятник назвали Статуей Единства.
Памятник расположен в штате Гуджарат — на родине Пателя. Комплекс окружён искусственным озером площадью 12 км.
Идея возвести такой монумент появилась пять лет назад. Строительство потребовало 400 миллионов долларов, 210 тысяч кубометров бетона, 25 тысяч тонн стали и 1700 тонн бронзы.