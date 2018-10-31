Верховный суд оправдал журналистку, сбившую с ног мигранта

Инцидент произошёл осенью 2015 г. на границе с Сербией, где группа мигрантов прорвалась через кордон полиции на территорию Венгрии. Свой поступок Петра Ласло объяснила паникой и страхом перед прорвавшейся толпой.

Кадры инцидента попали в соцсети и вызвали скандал. Журналистка была уволена с работы, а в январе 2017 г. суд приговорил её к условному лишению свободы на три года по обвинению в нарушении общественного порядка. При этом суд не нашёл в действиях журналистки мотивов расовой ненависти. В октябре 2017 г. этот приговор был подтверждён апелляционной инстанцией.

Верховный суд в своём постановлении охарактеризовал поведение Ласло как аморальное и незаконное, но пришёл к выводу, что она не нарушала общественный порядок, и поэтому приговор предыдущих судебных инстанций должен быть отменен, а осуждённая – оправдана.

После нашумевшего инцидента пострадавший Осама Абдул Мохсен, по профессии футбольный тренер, был принят на работу в футбольную школу в Мадриде. Но, по сообщениям испанской прессы, он был вскоре уволен на фоне обвинений в нежелании учить испанский язык и симпатиях к "Фронту ан-Нусра", после чего переселилися в Турцию.