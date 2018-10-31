Макао ждет новых туристов

Макао – когда-то этот город был португальской колонией, а теперь это особый административный район Китая. Находится он в дельте Жемчужной реки. Макао никогда не спит. Этот город манит туристов и днем, и ночью.

Дэймон Эмблинг, Euronews: "Туризм – важная часть экономики Макао. Каждый год сюда приезжают миллионы людей, которые хотят познакомиться с местными развлечениями и насладиться культурным наследием региона. И это отличный фон для проведения форума Global Tourism Economy".

Китай приветствует начало новой эры в торговле. Сейчас Пекин работает вместе с Брюсселем. Обе стороны надеются, что смогут привлечь больше туристов и инвестиций.

Как привлечь больше туристов?

"Если говорить о количестве туристов и о возможностях принимать путешественников, то Китай и Евросоюз – это два важнейших региона, которые показали, что стремятся выстраивать крепкие отношения. И, я думаю, они продолжат двигаться в том же направлении", - говорит Панси Хо, вице-председатель и генеральный секретарь Global Tourism Economy.

Европейский союз - партнер последнего форума. И это неслучайно, ведь 2018 год был объявлен годом туризма Китая и ЕС.

"Мы рады, что всё больше китайцев отправляются на отдых в Европу. Мы хотели бы использовать эту возможность для того, чтобы помочь европейцам познакомиться с нашим образом жизни. Мы рады видеть европейцев у нас", - добавляет Панси Хо.

"ЕС ведет переговоры по поводу развития воздушного сообщения, а также насчет упрощения визового режима. Туристы хотят тратить меньше времени на организацию путешествий. Они хотят, чтобы были прямые маршруты. Они все менее терпеливы в том, что касается оформления бумаг. Обе стороны работают над решением этих проблем", - рассказывает специальный советник Еврокомиссии, ответственный за проведение "Года туризма Китая и ЕС", Эрик Филиппар.

Новая реальность

Гости форума могут побывать на ярмарке, но ярмарка это не простая: чтобы увидеть, что на ней представлено, придется надеть шлем виртуальной реальности.

"Вместо того, чтобы идти на настоящую ярмарку, люди могут просто ввести логин и пароль и войти в 3D-пространство, где они найдут всю информацию о туристических маршрутах, более того, здесь люди могут общаться друг с другом. Эта разработка первая в своем роде", - говорит менеджер-директор компании 2Advice Иван Хиль.

Город, который смотрит в будущее

Макао надеется занять достойное место на европейском рынке. Этот город действительно многое может предложить европейскому туристу. Днем здесь можно прогуляться по историческому центру, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а вечером отправиться в местные кафе и бары. Ночная жизнь в Макао бьет ключом.

Этот город смотрит в будущее. Недавно здесь был открыт мост, который соединяет Макао с Гонконгом, пересекая дельту Жемчужной реки. Его протяженность – около 55 километров. Это самый длинный морской мост в мире.

"Мост – это важная часть инфраструктуры, потому что он облегчает сообщение между регионами страны. Кроме того, мост сам по себе привлекает много туристов. Но мы понимаем, что нам еще многое нужно сделать для развития транспортной системы. В первую очередь я имею в виду наземное метро. Кроме того, необходимо строить новые гостиницы", - говорит директор отдела по развитию туризма в правительстве Макао Мария Елена де Сенна Фернандеш.

Для Китая Евросоюз становится сейчас всё более важным партнером, особенно в туристической сфере: стороны стремятся укреплять экономические связи, возникшие ещё в эпоху Великого шёлкового пути.

При подготовке сюжета использовались кадры, снятые отделом информации правительства особого административного района Макао при помощи дронов.