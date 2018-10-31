Британские и канадские депутаты пригласили на совместные слушания председателя совета директоров компании Facebook Марка Цукерберга.
Цукерберга вновь вызвали на слушания
Цукерберга вновь вызвали на слушания
Парламентские комитеты хотят задать главе компании вопросы, связанные со скандалом вокруг аналитической компанией Cambridge Analytica, незаконно получившей данные пользователей социальной сети.
Совместные слушания парламентских комитетов пройдут 27 ноября в Вестминстерском дворце в Лондоне. Ранее в этом году Цукерберг давал показания в конгрессе США и и Европарламенте.
Несмотря на подорванное доверие, квартальные результаты компании показали рост, а после публикации отчетности акции Facebook подскочили на 5%. В III квартале выручка Facebook за счет доходов от рекламы выросла на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Число активных пользователей соцсети по всему миру превысило 2 млрд человек. С помощью приложений Facebook пользователи ежедневно отправляют 100 миллиардов сообщений.
Цукерберг предупредил, что в будущем темпы роста выручки могут замедлиться: компания переходит от новостного формата к таким менее прибыльным, но популярным продуктам как Stories. Этой услугой на платформе принадлежащего Facebook приложения Instagram ежедневно пользуются 400 миллионов человек и гиганту социальный сетей предстоит разобраться в том, как монетизировать эту тенденцию.