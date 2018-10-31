Цукерберга вновь вызвали на слушания

Совместные слушания парламентских комитетов пройдут 27 ноября в Вестминстерском дворце в Лондоне. Ранее в этом году Цукерберг давал показания в конгрессе США и и Европарламенте.

Несмотря на подорванное доверие, квартальные результаты компании показали рост, а после публикации отчетности акции Facebook подскочили на 5%. В III квартале выручка Facebook за счет доходов от рекламы выросла на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Число активных пользователей соцсети по всему миру превысило 2 млрд человек. С помощью приложений Facebook пользователи ежедневно отправляют 100 миллиардов сообщений.

Цукерберг предупредил, что в будущем темпы роста выручки могут замедлиться: компания переходит от новостного формата к таким менее прибыльным, но популярным продуктам как Stories. Этой услугой на платформе принадлежащего Facebook приложения Instagram ежедневно пользуются 400 миллионов человек и гиганту социальный сетей предстоит разобраться в том, как монетизировать эту тенденцию.