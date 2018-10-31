Штраф за Airbnb

Волшебная панорама и Сакре-Кер. Вслед за парижской богемой насладиться достопримечательностями парижского Монмартра ежегодно приезжают тысячи туристов. На этом решила подзаработать местная жительница, пересдав съемную квартиру через Airbnb. Как выяснилось - зря. Теперь ей придется выплатить рекордный штраф в 40 тысяч евро за незаконную субаренду жилья.