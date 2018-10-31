Волшебная панорама и Сакре-Кер. Вслед за парижской богемой насладиться достопримечательностями парижского Монмартра ежегодно приезжают тысячи туристов. На этом решила подзаработать местная жительница, пересдав съемную квартиру через Airbnb. Как выяснилось - зря. Теперь ей придется выплатить рекордный штраф в 40 тысяч евро за незаконную субаренду жилья.
Штраф за Airbnb
Штраф за Airbnb
"Я не нарушала договора аренды квартиры, а лишь пыталась сохранить крышу над головой. Квартплата в Париже подскочила", - говорит женщина.
При этом за семь лет женщина в шесть раз превысила разрешенный срок аренды жилья для туристов - 120 дней в году.
"Многие теперь еще сто раз подумают, прежде чем решатся на подобные противоправные деяния. Ведь речи о выгоде больше не идет. Это поможет справиться и с недобросовестной конкуренцией, которая вредит отельному бизнесу", - отмечает адвокат владельца квартиры Жонатан Беллэш.
Незаконная сдача жилья через Airbnb уменьшает поступления в городской бюджет. Сумма не маленькая: сегодня сайт предлагает туристам на выбор примерно 65 тысяч квартир в Париже.