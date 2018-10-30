WWF: Человек - гроза природы

За последние 40 лет на Земле вымерло 60% животных, четыре года назад этот показатель составлял 52%. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) , подготовленном совместно с Лондонским зоологическим обществом. Исследователи считают, что началась уже шестая волна массового вымирания животных на нашей планете, и впервые она вызвана деятельностью человека.