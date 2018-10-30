Около 3000 уникальных объектов времён Первой мировой войны собрано за 20 с лишним лет в коллекции этой семейной пары в их доме на юго-западе Франции. К 100-летию Компьенского перемирия они организовали у себя выставку, где представлены различные предметы и фотографии той эпохи, разнообразные солдатские поделки из артиллерийских гильз и многое другое.
Выставка, посвящённая Первой мировой
Выставка, посвящённая Первой мировой
– Мы коллекционируем различные поделки, изготовленные в окопах, но, конечно, Первая мировая война – это нечто более значительное, – объясняет Серж Гидис. – Многие тогда погибли, и вот этот манекен в воинской форме, которую тогда носили, дополняет в какой-то мере эту коллекцию, которая очень важна для нас.
– Мне удивительно, что прошло уже сто лет, – говорит Шанталь Гидис. – И я счастлива, что мы смогли организовать в честь этого столетия выставку. Мы сможем таким образом продемонстрировать наши экспонаты и поделиться нашим увлечением.
11 ноября во многих странах мира пройдут мероприятия в память о девяти миллионах военных и семи миллионах гражданских, погибших в Первой мировой войне.