Выставка, посвящённая Первой мировой

Около 3000 уникальных объектов времён Первой мировой войны собрано за 20 с лишним лет в коллекции этой семейной пары в их доме на юго-западе Франции. К 100-летию Компьенского перемирия они организовали у себя выставку, где представлены различные предметы и фотографии той эпохи, разнообразные солдатские поделки из артиллерийских гильз и многое другое.