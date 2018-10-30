В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации клуб "Миннесота Тимбервулвз" обыграл на своей площадке "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом - 124-120. Победу "волкам" принесли 32 очка защитника Джимми Батлера.
"Волки" празднуют победу
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"Волки" празднуют победу
Еще 25 баллов в копилку победителей внес центровой Карл-Энтони Таунс. В его активе и 16 подборов.
Самым результативным игроком у калифорнийцев стал форвард Леброн Джеймс. На его счету 29 очков, 10 подборов, но также - и 5 потерь. Его усилий для успеха команды оказалось недостаточно.
В следующем матче регулярного чемпионата 1 ноября "Миннесота" встретится у себя дома с "Ютой Джаз", "Лос-Анджелес" сыграет на своем паркете с клубом "Даллас Маверикс".