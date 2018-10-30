Погода продолжает преподносить жителям европейских стран сюрпризы - не всегда приятные.
Разгул стихии в Европе
Разгул стихии в Европе
Конец октября обрушился на Италию мощными ливнями и шквалистым ветром. Сразу в пяти регионах страны был объявлен "красный" - максимальный - уровень опасности. Жертвами стихии уже стали 9 человек.
В Венеции туристам пришлось в спешном порядке закупаться резиновыми сапогами: знаменитая площадь Сан-Марко и десятки сувенирных магазинчиков ушли под воду. Ее уровень превысил отметку в 150 сантиметров - всего в шестой раз за всю историю города.
Проливные дожди и мощный ветер стали причиной закрытия морских портов на Корсике. В результате разгула стихии без электричества остались тысячи домов.
Материковую Францию неожиданно накрыл сильнейший снегопад. Сотни грузовиков и автомобилей оказались заблокированы на трассах в департаменте Верхняя Луара на юге страны.
Совсем другая картина - но столь же непривычная - по другую сторону Альп. Жители Будапешта высыпали на улицы и в парки. По всей Венгрии воздух прогрелся до 20 градусов.
Аномальная погода в Европе - следствие глобальных климатических изменений, утверждают метеорологи.