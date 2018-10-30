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Разгул стихии в Европе

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Разгул стихии в Европе

Разгул стихии в Европе
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Погода продолжает преподносить жителям европейских стран сюрпризы - не всегда приятные.

Конец октября обрушился на Италию мощными ливнями и шквалистым ветром. Сразу в пяти регионах страны был объявлен "красный" - максимальный - уровень опасности. Жертвами стихии уже стали 9 человек.

В Венеции туристам пришлось в спешном порядке закупаться резиновыми сапогами: знаменитая площадь Сан-Марко и десятки сувенирных магазинчиков ушли под воду. Ее уровень превысил отметку в 150 сантиметров - всего в шестой раз за всю историю города.

Проливные дожди и мощный ветер стали причиной закрытия морских портов на Корсике. В результате разгула стихии без электричества остались тысячи домов.

Материковую Францию неожиданно накрыл сильнейший снегопад. Сотни грузовиков и автомобилей оказались заблокированы на трассах в департаменте Верхняя Луара на юге страны.

Совсем другая картина - но столь же непривычная - по другую сторону Альп. Жители Будапешта высыпали на улицы и в парки. По всей Венгрии воздух прогрелся до 20 градусов.

Аномальная погода в Европе - следствие глобальных климатических изменений, утверждают метеорологи.