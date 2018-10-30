Европа: то дождь, то снег

Уровень воды в реке Драве на юге Австрии достиг самой высокой да последние 30 лет отметки: проливные дожди не прекращаются во уже несколько дней. Более 60 человек эвакуированы из зоны повышенной опансости в районе горда Лавамунд на границе со Словенией. Местные спастельные службы наготове: синоптики говорят, что дожди в ближайшие дни не прекратятся.