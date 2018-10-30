Трамп: нет праву почвы

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен отменить получение американского гражданства по праву почвы. Сегодня любой человек, родившийся на территории США, автоматически становится гражданином этой страны - в соответствии с 14-й поправкой к ее основному закону. С ней-то и намерен расправиться Трамп.

"Для отмены этого положения не требуется акт Конгресса, достаточно президентского указа. Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и тот становится гражданином США на 85 лет, пользуется соответствующими преимуществами. Это просто смешно. Это должно закончиться", - заявил Трамп в эфире телепрограммы Axios on HBO.