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США

Трамп: нет праву почвы

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Трамп: нет праву почвы

Трамп: нет праву почвы
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Глава Белого дома Дональд Трамп намерен отменить получение американского гражданства по праву почвы. Сегодня любой человек, родившийся на территории США, автоматически становится гражданином этой страны - в соответствии с 14-й поправкой к ее основному закону. С ней-то и намерен расправиться Трамп.

"Для отмены этого положения не требуется акт Конгресса, достаточно президентского указа. Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и тот становится гражданином США на 85 лет, пользуется соответствующими преимуществами. Это просто смешно. Это должно закончиться", - заявил Трамп в эфире телепрограммы Axios on HBO.

В действительности, сегодня получить гражданство по праву почвы можно еще в нескольких десятках государств - в том числе, в Бразилии и Канаде. Но Трамп заявляет, что иностранцы злоупотребляют именно нормами Соединенных Штатов: приезжают туда рожать, только чтобы их отпрыски стали американцами.

Глава Белого дома усилил антимигрантскую риторику с приближением промежуточных выборов в Конгресс. Ранее стало известно о его намерении направить к границе с Мексикой тысяч военных, чтобы преградить путь каравану мигрантов из Латинской Америки.