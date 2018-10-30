Европейская премьера нового американского анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" состоялась в Лондоне. Его герой - подросток Майлз Моралес из афро-американской семьи.
Вселенные Человека-паука
Вселенные Человека-паука
Умница и отличник, он в один прекрасный день вдруг открывает в себе сверхспособности - возможность перевоплощаться в паукообразное существо. Майлз, учителем которого становится Питер Паркер - взрослый Человек-паук - считает, что он и его наставник уникальны. Но потом оказывается, что в мире есть и другие люди-пауки. Подросток вступает в бой с несправедливостью.
На премьеру в британскую столицу прибыли все три режиссёра фильма - Роберт Персичетти , Питер Ремзи и Родни Ротман.
"Все начинается с простой семейной истории: Майлз, его мать, отец и дядя, их соседи. А потом события начинают разворачиваться в другом измерении, вплетаются альтернативные истории, другие версии приключений Человека-паука", - поясняет Ротман.
"Итак, мы создаем что-то новое и уникальное, - добавляет Персичетти, - которое все еще является частью старой истории о Человеке-пауке, но в то же время свежо и современно".
С тех пор, как в 60-х годах прошлого века появился этот персонаж, о Человеке-пауке снято немало фильмов. Режиссёры последнего из них говорят, что у этой истории будет ещё продолжение и множество разных версий.
Анимационный фильм "Человек-паук: Через вселенные" появится на экранах в декабре.Его лозунг - "Вступи во вселенную, где маску носишь не только ты один".