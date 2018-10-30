Вселенные Человека-паука

Умница и отличник, он в один прекрасный день вдруг открывает в себе сверхспособности - возможность перевоплощаться в паукообразное существо. Майлз, учителем которого становится Питер Паркер - взрослый Человек-паук - считает, что он и его наставник уникальны. Но потом оказывается, что в мире есть и другие люди-пауки. Подросток вступает в бой с несправедливостью.