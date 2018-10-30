Пентагон: охранять границу с Мексикой будет армия

Пентагон заявил, что направляет на границу с Мексикой свыше пяти тысяч военнослужащих. Их роль - содействие в охране юго-западных рубежей и помощь сотрудникам пограничной службы.

Погранслужба, в свою очередь, сообщила, что две "группы мигрантов" численностью свыше шести с половиной тысяч человек движутся по направлению к американской.

На границе США и Мексики

Генерал ВВС США на встрече с прессой заявил, что "к концу недели упомянутый воинский контингент будет размещен на юго-западном секторе нашей границы, и это - лишь начало крупномасштабной операции. Мы будем, если потребуется, увеличивать количество военных. Там уже находятся две тысячи бойцов Национальной гвардии и действует штаб общевойскового командования, который ими руководит".

Во время этого брифинга было также заявлено, что будет сделано все, чтобы "не позволить нелегально попасть в страну".

"Караван мигрантов", как его называют - это жители главным образом Сальвадора и Гондураса, спасающиеся от насилия, как, к примеру, эта женщина.

"Мы идем примерно месяц, я перестала считать дни, нам помогает всемогущий бог и хорошие люди, которые встречаются на пути", - говорит эта мать семейства.

"Караван мигрантов" на пути к границе с США

Президент США заявил, что тех нелегалов, которые все-таки проникнут в США и подадут запрос о предоставлении убежища, теперь не будут отпускать на свободу до тех пор, пока их дела не будут рассмотрены иммиграционным судом.