НАТО проводит учения на границе с Россией

В Норвегии начались крупнейшие со времен «холодной войны» учения НАТО. Несмотря на то, что запланированы они были уже несколько лет назад, сегодня учения происходят на фоне ухудшения отношений между Россией и Европой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал корреспонденту Евроньюс, что Москва всегда была в курсе учений.

“ Россия будет наблюдать, потому что нам нечего скрывать. Мы открыты, когда речь идет об учениях. Эта тренировка не направлена против какой-то конкретной страны. Ее цель — убедиться, что НАТО способно перебросить контингент, чтобы предотвратить конфликт»

Сохранение мира — это объективная необходимость, но нынешние учения проходят в северной Европе, где российские военные были особенно активны в последние годы. Наш корреспондент спросил об усилиях НАТО на северной границе, рядом с Россией.

“Мы должны быть способны развернуться с юга на восток и с востока на запад. Мы здесь для того, чтобы защищать всех союзников. Нам не нужна новая гонка вооружений и не нужна новая Холодная Война. Но мы хотим быть уверенны, что никто не подумает, будто НАТО не в состоянии защитить своих союзников».

Эти учения называются «Единый Трезубец» и в общей сложности продлятся две недели. В них вовлечены все члены НАТО, а так же две страны-партнера — Финляндия и Швеция.

“Россия выразила озабоченность по поводу этих учений, но отправила двух своих военных наблюдателей, - говорит корреспондент Евроньюс Андрей Бекетов. - Так же на этой неделе Россия сообщила НАТО, что произведет ракетные пуски с лодок в этом районе».