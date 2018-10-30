«Альянс готов и Альянс способен»

НАТО не хочет вступать в гонку вооружений с Россией: об этом заявил Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь прибыл в Норвегию, где проходят крупнейшие учения Альянса, которые охватывают всю Северную Атлантику: от Исландии до границ с Россией на севере и на Балтике.