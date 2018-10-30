Перестановки в партийном руководстве ХДС никак не должны повлиять на внешнюю политику Германии. Об этом Ангела Меркель заявила на саммите по вопросам развития стран Африки.
Меркель: «Политика не должна измениться»
Меркель: «Политика не должна измениться»
В понедельник канцлер подтвердила, что в декабре она покинет пост главы своей партии, а в дальнейшем не будет претендовать и на переизбрание главой кабинета: нынешний срок полномочий истекает в 2021 году.
«Я думаю, что позицию правительства на международных переговорах ничто не сможет изменить. Можно даже сказать, что у меня теперь будет больше времени, чтобы сосредоточиться на обязанностях главы правительства».
Меркель подчеркнула, что после ухода не собирается становиться парламентарием и вообще занимать любые политические должности.
На такое решение её толкнули результаты фактически провальных для ХДС региональных выборов. Рейтинг партии достиг рекордно низких показателей.
Флориан Эдер, аналитик:
«Уже сейчас мы можем говорить о трёх кандидатах. Один из них — противник и решительный критик Ангелы Меркель, молодой министр здравоохранения Йенс Шпан, ему всего 38 лет. Вторая кандидатура — генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Именно её, вероятно, выбрала бы сама Меркель, если бы у неё была такая возможность, если бы от неё зависело, кто станет следующим лидером партии. Ну и в-третьих, конечно, это Фридрих Мерц — юрист, ушедший из политики 15 лет назад, но сегодня официально объявивший, что собирается претендовать на лидерство в ХДС на декабрьском партийном съезде».
Ангела Меркель возглавила Христианско-демократический союз в 2000-м году, а пост канцлера Германии бессменно занимает уже 13 лет — четвёртый срок подряд.