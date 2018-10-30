Главный тренер мадридской футбольной команды «Реал» Юлен Лопетеги отправлен в отставку после того, как мадридцы проиграли матч команде из Барселоны. В июне Лопетеги заключил контракт с «Реалом» на три года, до этого он тренировал испанскую сборную.
У "Реала" новый тренер
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У "Реала" новый тренер
Новым тренером команды стал аргентинский футболист Сантьяго Солари, ранее в течение двух лет тренировавший резервную команду «Реала» - «Кастьлью». До этого он сам несколько лет играл в «Реале». В 2002 году в финале Лиги Чемпионов Солари принял участие в легендарной атаке на ворота немецкого «Байера». Мадридский «Реал» стал тогда обладателем кубка.