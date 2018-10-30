Дайверы исследуют уникальные пещеры... Будапешта

Кислородные баллоны за плечами и фонари в руках: дайверы готовы к погружению.... под Будапешт. Они не увидят коралловых рифов или разноцветных рыб, зато смогут исследовать семь километров затопленных пещер.

Любители подводных приключений могут погрузиться на глубину до 90 метров. Через все галереи протянуты канаты, помогающие ориентироваться на местности.