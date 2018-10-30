Дайверы исследуют уникальные пещеры... Будапешта

Кислородные баллоны за плечами и фонари в руках: дайверы готовы к погружению.... под Будапешт. Они не увидят коралловых рифов или разноцветных рыб, зато смогут исследовать семь километров затопленных пещер.
Любители подводных приключений могут погрузиться на глубину до 90 метров. Через все галереи протянуты канаты, помогающие ориентироваться на местности.
Для того, чтобы сохранить пещеры в первозданном виде, разрешено погружение не более 30 человек в день.
"В гроте существует уникальная экосистема, - рассказывает исследователь биологии моря Давид Бранковиц. - С ее помощью можно изучить, как протекает эволюция не только на земле, но и в экстремальных условиях нашей планеты и даже за ее пределами".
До открытия дайвингового центра под холмами Буда три года назад, только ученым было разрешено спускаться в эти пещеры.