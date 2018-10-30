Бывший медбрат Нильс Хёгель признался в убийстве более 100 пациентов в Германии. Он уже отбывает пожизненное заключение после того, как взял на себя ответственность за гибель нескольких пациентов, но следствие пришло к выводу, что жертв может быть больше. Обвиняемый вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.
Медбрат признал вину в убийстве 100 пациентов
Медбрат признал вину в убийстве 100 пациентов
Адвокат пострадавшей стороны Гэби Люббен говорит: "Мы хотим выяснить все обстоятельства, в частности ответственность коллег обвиняемого, администрации больницы, даже если для этого потребуется проведение отдельного судебного процесса".
Родственники обвиняют службы здравоохранения Германии в бездействии. В числе жертв — отец Фрэнка Бринкерса. "Я жду объяснений, а также надеюсь, что Хёгель понесет справедливое наказание, если такое существует, и я надеюсь, что мы сможем оставить все это позади нас", — говорит Фрэнк.
Хёгель работал в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург. Ранее он признался, что отравлял людей от скуки и для того, чтобы произвести впечатление на коллег, возвращая пациентов к жизни. Речь идет о событиях в период с 1999 по 2005 год.