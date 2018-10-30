Еврозона замедляет рост

Рост экономики еврозоны замедлился и показывает худший результат за последние четыре года, что вызывает обеспокоенность инвесторов. О замедлении экономического развития свидетельствуют данные, представленные Европейским статистическим агентством.

Согласно очередному ежеквартальному отчёту, суммарный ВВП 19 стран Еврозоны с июля по сентябрь увеличился на 0.2%. Это вдвое меньше, чем показатели первых двух кварталов года, и, что особенно важно, хуже опубликованных ранее прогнозов.