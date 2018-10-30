Рост экономики еврозоны замедлился и показывает худший результат за последние четыре года, что вызывает обеспокоенность инвесторов. О замедлении экономического развития свидетельствуют данные, представленные Европейским статистическим агентством.
Еврозона замедляет рост
Еврозона замедляет рост
Согласно очередному ежеквартальному отчёту, суммарный ВВП 19 стран Еврозоны с июля по сентябрь увеличился на 0.2%. Это вдвое меньше, чем показатели первых двух кварталов года, и, что особенно важно, хуже опубликованных ранее прогнозов.
В сентябре Европейский Центробанк скорректировал прогноз годового роста экономики еврозоны, снизив его на одну десятую — до 2%. Снижение темпов роста экономических показателей объясняют, в частности, замедлением экономики Италии.
Согласно последним данным итальянской национальной службы статистики Istat , ВВП страны за третий квартал года не изменился. Нулевой рост зафиксирован впервые за три года, это при том, что правительство заявляло, что надеется в 2019 уйти от стагнации и увеличить темпы развития экономики в полтора раза. Согласно обновлённым прогнозам, по итогам этого года ВВП Италии ожидает всего 1% прироста.
Премьер Италии Джузеппе Конте назвал замедление роста ВВП ожидаемым и объяснил, что именно поэтому правительство, вопреки позиции Брюсселя, добивается увеличенного дефицита бюджета на следующий год: в Риме хотят использовать бюджетные средства для стимулирования итальянской экономики.