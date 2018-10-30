Форум "Кран-Монтана": о новом мироустройстве и безопасности

Швейцария кажется самым подходящим местом для обсуждения вопросов мировой политики. Но в современном мироустройстве трещины начинают проявляться повсюду. Как обеспечить безопасность во всё более сложном мире? Этому вопросу посвящена 20-я сессия Форума "Кран-Монтана". Сотни влиятельных политиков, бизнесменов, представителей международных организаций съехались в швейцарскую Женеву для обсуждения ситуации в мире.
"Дела в мире идут из рук вон плохо! Мы перестали говорить на языке дипломатии. Посмотрите, что происходит в Брюсселе, на саммитах глав европейских государств: мы обвиняем, унижаем друг друга! Наступает новый этап отношений между странами. Это крайне опасно. Ведь линию поведения глав государств определяет популизм и демагогия!" - утверждает Жан-Поль Картерон, председатель форума и его основатель.
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон указывает на тот факт, что роль граждан в политике становится всё более значимой.
"Мы движемся к построению нового мира, который определяется тем, как мы управляем, распоряжаемся демократией, насколько привлекаем граждан к участию в политическом процессе, стимулируем инициативу по восходящей – от народных масс до правящей верхушки, а не наоборот", - уверен экс-глава Женералитета.
Президент Армении - в прошлом учёный-физик, посвятивший науке и её преподаванию несколько десятков лет, - считает, что в новом столетиии стремительно меняется политический ландшафт, и наступает эпоха "квантовой политики".
"Мы имеем дело с миром, в котором традиционные институты и организации, такие как политические партии, властные структуры, становятся всё менее актуальными. В XXI веке на первый план выходят социальные сети, медиа, межсетевое взаимодействие и определённая идея, мощное послание могут обладать движущей силой. Это и есть новый мир!" - заявил в интервью Euronews Армен Саркисян.
Однако в условиях, когда отношения между странами становятся всё более сложными, есть риск возникновения скрытых конфликтов, уверена бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
"Я считаю, что источник проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество, включая гибридные войны, информационную безопасность, кибератаки, - это лидеры, проводящие агрессивную политику, которые не несут никакой ответственности за свои поступки", - сказала она.
Долгие годы Демократическую Республику Конго сотрясали военные конфликты. И сегодня то и дело они вспыхивают в разных точках африканского континента.
"Изображение Африки на карте напоминает револьвер. А Демократическая Республика Конго - это его курок. То есть если учитывать наше геостратегическое положение, можно сказать, что мы находимся в самом сердце Африки. Если с проблемами сталкивается ДРК, взорваться рискует весь континент!" - предупреждает Бруно Тшибангу Калала, делегат премьер-министра ДРК.
Ситуацию во многих регионах Африки можно назвать взрывоопасной. Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) бьют тревогу: миллионам людей грозит гибель от голода.
"Первая причина – конечно, военные конфликты. Вторая - изменение климата, третья - замедление темпов экономического роста. Время играет против нас, и мы должны действовать решительно!" - заверяет Мария Элена Семедо, заместитель генерального деректора ФАО.
Решительные действия невозможны без проявления политической воли. В этом, пожалуй, главный вывод и призыв участников Форума "Кран-Монтана" мировому сообществу.