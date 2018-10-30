Форум "Кран-Монтана": о новом мироустройстве и безопасности

Швейцария кажется самым подходящим местом для обсуждения вопросов мировой политики. Но в современном мироустройстве трещины начинают проявляться повсюду. Как обеспечить безопасность во всё более сложном мире? Этому вопросу посвящена 20-я сессия Форума "Кран-Монтана". Сотни влиятельных политиков, бизнесменов, представителей международных организаций съехались в швейцарскую Женеву для обсуждения ситуации в мире.

"Дела в мире идут из рук вон плохо! Мы перестали говорить на языке дипломатии. Посмотрите, что происходит в Брюсселе, на саммитах глав европейских государств: мы обвиняем, унижаем друг друга! Наступает новый этап отношений между странами. Это крайне опасно. Ведь линию поведения глав государств определяет популизм и демагогия!" - утверждает Жан-Поль Картерон, председатель форума и его основатель.

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон указывает на тот факт, что роль граждан в политике становится всё более значимой.

"Мы движемся к построению нового мира, который определяется тем, как мы управляем, распоряжаемся демократией, насколько привлекаем граждан к участию в политическом процессе, стимулируем инициативу по восходящей – от народных масс до правящей верхушки, а не наоборот", - уверен экс-глава Женералитета.

Президент Армении - в прошлом учёный-физик, посвятивший науке и её преподаванию несколько десятков лет, - считает, что в новом столетиии стремительно меняется политический ландшафт, и наступает эпоха "квантовой политики".