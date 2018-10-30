Паспорт ЕС по цене мотоцикла

Прокуратура Болгарии объявила о раскрытии преступной схемы, в рамках которой тысячи иностранцев незаконно получили европейские паспорта с правом беспрепятственно перемещаться по Шенгенской зоне. Как рассказал замгенпрокурора Иван Гешев, в рамках спецоперации задержаны более 20 сотрудников государственного агентства по делам болгар за рубежом. В штаб-квартире ведомства в Софии и в его представительствах в других городах прошли обыски.