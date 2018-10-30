Вкратце из Брюсселя: Учения НАТО, венгерские бездомные и граждане Британии в Норвегии

В Норвегии начались крупнейшие со времен «холодной войны» учения НАТО. Несмотря на то, что запланированы они были уже несколько лет назад, сегодня учения происходят на фоне ухудшения отношений между Россией и Европой.

Противник вымышленный, но в последние месяцы Альянс видит все нарастающую угрозу со стороны Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал корреспонденту Евроньюс, что Москва всегда была в курсе учений.

"Россия будет наблюдать, потому что нам нечего скрывать. Мы открыты, когда речь идет об учениях. Эта тренировка не направлена против какой-то конкретной страны. Ее цель — убедиться, что НАТО способно перебросить контингент, чтобы предотвратить конфликт"

Сохранение мира — это объективная необходимость, но нынешние учения проходят в северной Европе, где российские военные были особенно активны в последние годы. Наш корреспондент спросил об усилиях НАТО на северной границе, рядом с Россией.

“Мы должны быть способны развернуться с юга на восток и с востока на запад. Мы здесь для того, чтобы защищать всех союзников. Нам не нужна новая гонка вооружений и не нужна новая Холодная Война. Но мы хотим быть уверенны, что никто не подумает, будто НАТО не в состоянии защитить своих союзников".

Эти учения называются «Единый Трезубец» и в общей сложности продлятся две недели. В них вовлечены все члены НАТО, а так же две страны-партнера — Финляндия и Швеция.

“Россия выразила озабоченность по поводу этих учений, но отправила двух своих военных наблюдателей, - говорит корреспондент Евроньюс Андрей Бекетов. - Так же на этой неделе Россия сообщила НАТО, что произведет ракетные пуски с лодок в этом же районе".

ЕС вступается за венгерских бездомных

Еврокомиссия призывает Венгрию построить больше приютов для бездомных, где бы те могли переночевать. Официально европейские чиновники на решения местных властей повлиять не могут, но все же просят их прислушаться. В этом месяце Венгрия приняла закон, запрещающий людям спать на улицах.

Норвегия обещает гражданам Великобритании поддержку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг обещала, что после Брексита права граждан Великобритании, проживающих в Норвегии, нарушены не будут. На двусторонней встрече она обсудила этот вопрос с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй. Норвегия не является частью ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону.

ЕС нужна общая стратегия устойчивого развития

Европейский союз должен иметь общую стратегию устойчивого развития и экологичной мобильности. Министры окружающей среды и транспорта ЕС представили в австрийском Граце декларацию. Согласно документу, климатические цели на 2030 год могут быть достигнуты только при согласованном финансировании и поддержке.