Бакинский Гуманитарный форум: о глобализации и межкультурном диалоге

Инновации, стратегия развития общества, интеграция – главные темы VI Международного Гуманитарного форума в Баку. Его участники спорят о том, можно ли считать существующую сегодня модель глобализации устойчивой и перспективной.
По словам главы МИД Азербайджана, Европейский Союз был и остаётся главным ориентиром в этом вопросе для мирового сообщества.
"Я считаю, что Евросоюз способен преодолеть все те проблемы, с которыми он сталкивается сегодня. ЕС - это блок стран с большим историческим опытом, и я думаю, что они смогут найти пути выхода из кризисных ситуаций", - выразил уверенность Эльмар Мамедъяров, глава МИД Азербайджана.
О ЕС как ориентире
ЕС традиционно считается примером межгосударственной интеграции, особенно если речь идёт о мобильности, свободном передвижении граждан. Но некоторые страны, даже в самом сердце Европы, пытаются огородить себя друг от друга, воздвигая стены. Об этом говорит Этторе Розато, депутат итальянского парламента.
"Мы должны устранить все эти барьеры и превратить глобализацию в процесс, который развивает, обогащает людей, - говорит парламентарий. - Глобализация должна быть не только экономическим, финансовым механизмом. О положительной стороне этого процесса прекрасно знает наша молодежь – поколение «Эразмуса». В подобные программы мы должны инвестировать. Это трудный путь, но Европа - наш локомотив".
О мобильности и барьерах
Успех европейской программы обмена студентами – убедительный довод в пользу глобализации для тех, кто ставит во главу угла образование и мобильность. Однако контраргументом служит неприятие людьми политической элиты, которая, как утверждают популисты, спекулирует на глобализации.
"Не тот объект мы выбрали для критики. Мы неверно разграничиваем понятия. Например, когда говорим о том, что популизм представляет угрозу для гуманизма. Всё с точностью да наоборот. Мировая элита, которая пытается вывести человечество на путь к технократии - и есть реально существующая угроза, опасность, на которую люди реагируют", - утверждает философ Александр Дугин, один из лидеров запрещённой в России НБП.
Противодействие общества вызывают не только те аспекты глобализации, которые касаются правящих элит, но и мобильность, культурное разнообразие, наконец, миграция. И воздвигаемые сегодня стены могут свести на нет многолетние усилия по установлению межгосударственных связей, считают некоторые присутствующие.
О необратимости процесса глобализации
"Мобильность не только порождает многообразие, культурные различия. Она затрагивает фундамент многих стран, а точнее – национальность - базовый элемент легитимности государства", - объясняет Рикард Сапата, политолог Университета Пампеу Фабра (Барселона).
"Глобализация – процесс, который нельзя обернуть вспять. Точно так, невозможно в одночасье избавиться от культурного многообразия. Не все страны это осознают", - заключает он.
Участники Бакинского гуманитарного форума не обошли вниманием вопросы новейших технологий, которые развиваются гораздо быстрее, чем общество и даже государства. Некоторые опасаются, что у искусственного интеллекта могут быть побочные эффект. Но большинство склоняется к тому мнению, что инновации могут способствовать укреплению межкультурных связей, помочь преодолеть кризис, найти ответы на вопросы, которые сегодня кажутся неразрешимыми.