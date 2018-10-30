Бакинский Гуманитарный форум: о глобализации и межкультурном диалоге

Инновации, стратегия развития общества, интеграция – главные темы VI Международного Гуманитарного форума в Баку. Его участники спорят о том, можно ли считать существующую сегодня модель глобализации устойчивой и перспективной.

По словам главы МИД Азербайджана, Европейский Союз был и остаётся главным ориентиром в этом вопросе для мирового сообщества.