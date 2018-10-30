Lufthansa намерена инвестировать в авиакомпанию Alitalia, но - не заодно с итальянским правительством. В немецкой компании заявляют, что не будут участвовать в проекте, если Рим оставит в своей собственности 15% акций перевозчика, а основным инвестором станет национальная железнодорожная госкомпания.
Lufthansa против Рима
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Lufthansa против Рима
О соответствующих планах ранее заявил вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, всего будут проданы 85% акций Alitalia - в том числе иностранным инвесторам. На реорганизацию авиакомпании требуется до двух миллиардов евро.
О своем банкротстве Alitalia заявила в мае прошлого года.