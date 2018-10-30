Lufthansa против Рима

Lufthansa намерена инвестировать в авиакомпанию Alitalia, но - не заодно с итальянским правительством. В немецкой компании заявляют, что не будут участвовать в проекте, если Рим оставит в своей собственности 15% акций перевозчика, а основным инвестором станет национальная железнодорожная госкомпания.