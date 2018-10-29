«„Крымская стена“ падёт так же, как Берлинская»

На Международном экономическом форуме в Женеве экс-премьер-министр ответила на вопросы нашего корреспондента:

«После президентских выборов, после смены власти у нас будет окно возможностей для того, чтобы стать инициаторами переговорного процесса в новом формате. Мы знаем, что Минские договорённости и весь Минский процесс отыграл свою позитивную роль на определённом этапе. Он, возможно, предотвратил масштабное кровопролитие и продолжение масштабной войны. Но Минского формата сегодня недостаточно.

Я думаю, что новая линия, которая, с точки зрения международного права является абсолютно целесообразной, — это организовать новый переговорный процесс в Будапештском формате, где будут присутствовать лидеры тех стран, которые и давали Украине гарантии неприкосновенности границ, целостности территорий в то время, когда мы добровольно отказывались от третьего по мощности ядерного потенциала.

Очевидно, что Украина никогда не признает аннексию Крыма. Это - оккупированные территории Украины. И мы будем прикладывать все возможные и невозможные усилия к тому, чтобы Крым вернулся в состав Украины. И так, как пала Берлинская стена, также падёт и «Крымская стена» — но значительно раньше, чем Берлинская».