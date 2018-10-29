Новые овцы у «Новой газеты»

Московская полиция начала проверку по делу об овцах: неизвестные в понедельник днём оставили три клетки с животными возле редакции «Новой газеты». По словам очевидцев, несколько человек быстро выгрузили овец из автомобиля, после чего скрылись. Журналисты полагают, что новое происшествие связано с предыдущими угрозами в адрес сотрудников: