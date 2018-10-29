Удар по наркобизнесу в Барселоне

Масштабная операция по борьбе с наркоторговлей была проведена в понедельник в Барселоне. В ней были задействованы более 700 сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские устроили обыски в 40 известных наркопритонах, где торгуют главным образом героином. Все эти квартиры находятся в Старом городе и были незаконно заняты наркоторговцами. На это уже в течение нескольких лет жаловались жители центральных районов каталонской столицы, вынужденные терпеть по-соседству продавцов и многочисленных покупателей наркотиков.

Марта Фернандес, сотрудник Mossos d'Esquadra: "Мы провели операцию одновременно в сорока квартирах, большинство из которых находятся в районе Старого города. Наши полицейские проникли в наркопритоны и другие места. Эта операция была проведена сотрудниками Городского управления уголовных расследований Барселоны и других учреждений".

Кроме того, в понедельник Национальная полиция Испании сообщила, что в Малаге обнаружена одна из крупнейших лабораторий в стране по производству синтетических наркотиков. Следствие считает, что здесь было произведено около тонны амфетаминов, на черном рынке их стоимость оценивается в пять миллионов евро. В прошлом году испанские правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн наркотиков. Это на 30% больше, чем годом ранее.