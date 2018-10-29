Генеральные прокуроры Стамбула и Саудовской Аравии Ирфан Фидан и шейх Сауд аль-Муаджиб обсудили расследование убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Встреча продлилась чуть более часа, по итогам переговоров заявлений сделано не было.
Расследование убийства Хашогджи
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Расследование убийства Хашогджи
Между тем правоохранительные органы Турции пока не сумели обнаружить тело Хашогджи, который 2 октября пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также отметил важность совместной работы прокуроров.
После нескольких недель противоречивых заявлений саудовские власти подтвердили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии. Под следствием находятся 18 подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются.