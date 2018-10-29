Дипломатический сговор между Будапештом и Москвой?

Венгерский центр расследовательской журналистики Direkt36 утверждает, что минувшей весной на фоне обвинений по т.н. "делу Скрипалей" власти Венгрии вступили в сговор с Россией. Речь идет о решении Евросовета о скоординированной высылке российских дипломатов в знак солидарности с правительством Великобритании.

Журналист Direkt36 Саболч Паный в интервью телеканалу Euronews объясняет: "Венгрия выслала российского дипломата, который уже собирался уезжать. Россияне оценили эту любезность и в ответ выслали венгерского атташе по вопросам торговли , который уже давно хотел, чтобы его перевели в другую западную страну из-за семейных обстоятельств, так что российские власти помогли ему". Издание заявляет, что из Венгрии был выслан сотрудник российской разведки, работавший под дипломатическим прикрытием, а выводы основаны на данных дипломатической переписки, попавшей в распоряжение журналистов.

Бывший глава МИД Венгрии Петер Балаж говорит: "Я считаю, что это нормально. Если между двумя странами нет серьезного конфликта, то они могут согласовывать свои действия, договариваться о таких шагах. Ничего удивительного в этом нет".

Из Будапешта передает корреспондент Euronews Роберт Чакани: "Внешняя политика венгерского правительства нацелена на хорошие взаимоотношения как с Россией, так и с ЕС И НАТО. Австрия, с другой стороны, весной российских дипломатов не высылала. Вене не нужно стараться понравиться западным странам, так как канцлера Австрии Себастьяна Курца считают более проевропейским политиком, чем Виктора Орбана".