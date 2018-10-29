Коралловые рифы Окинавы

Те, что обрамляют остров, – ярко голубого цвета. Своим отражением и бликами на водной глади они поражают воображение, за что их особенно ценят туристы, приезжающие сюда со всего мира.

"Это Голубой коралл. Его прелесть в том, что он был здесь всегда. Ничто не способно его изменить. Он защищает морскую среду. И жители острова очень гордятся тем, что он у них есть. Это место, где можно отдохнуть и душой, и телом", - не скрывая гордости, говорит Масао Синдзато, инструктор по сноркелингу.

Местный подводный мир славится разнообразием видов морских обитателей.

Июнь, июль и август - месяцы, идеально подходящие для тех, кто хочет насладиться всем очарованием и красотой этих пейзажей. Благодаря океаническому субтропическому климату, туристический сезон на Окинаве длится до середины октября. Средняя годовая температура воздуха на архипелаге составляет 23°С, а воды - не ниже 25.